Новий глава МЗС поговорив з 13 колегами. Торкнулися скасування обмежень на удари по РФ

Андрій Сибіга провів розмови з міністрами Британії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Фінляндії, Чехії та ЄС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з 13 іноземними колегами. Вони обговорили нагальні потреби України, зокрема, у знятті обмежень на удари західною далекобійною зброєю вглиб РФ. Про це повідомили у пресслужбі дипломатичного відомства.

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Сибіга поговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Фінляндії, Чехії та Євросоюзу.

Головними темами обговорення стали зміцнення оборони України, посилення санкцій проти РФ, скасування обмежень на використання далекобійної західної зброї, залучення систем ППО від партнерів для захисту від російських дронів і ракет, а також просування України до членства в ЄС і НАТО.

Окремо обговорювалося втілення "Формули миру" для досягнення справедливого й тривалого миру.

Під час переговорів з союзниками глава МЗС наголосив на важливості розширення військово-промислової співпраці, включно й на прямих закупівлях зброї від українських виробників.

5 вересня 2024 року Верховна Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС.

На його місце призначили Сибігу.

У травні 2021 року Сибіга став заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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