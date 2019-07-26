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Новый глава начштабов ВС США: Надо расширить поддержку Украины

Новый глава начштабов ВС США: Надо расширить поддержку Украины - Фото
Марк Милли (фото - EPA)
26.07.2019, 17:56

Генерал Марк Милли стал высшим военным должностным лицом в США и считает нужным увеличить период выделения помощи Украине

Сенат утвердил генерала Марка Милли, который выступил за расширение сотрудничества с Украиной, на должность председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США. Теперь Милли будет самым высокопоставленным военным советником президента и заменит генерала Джозефа Данфорда. Об этом сообщает Голос Америки.

На слушаниях в Сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность, Милли отметил, что необходимо расширить возможности для военного сотрудничества Америки с Украиной с точки зрения увеличения сроков выполнения программ поддержки.

"Одним из крупнейших вызовов является то, что срок действия фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) - один год, то есть мы должны выделить их до окончания того финансового года, к которому они относятся. Процессы выпуска технологий, заключения контрактов и сроки закупок ограничивают способность министерства обороны США предоставлять Украине современные летальные оборонительные средства. Пентагон способен решать большинство приоритетных операционных потребностей Украины через USAI, но возможность реализовать средства в течение двухлетнего периода может позволить Минобороны поддерживать сложные мощности, например летальные оборонительные системы на море", - сказал генерал Милли.

При этом он считает, что спешить в увеличением объема военной помощи пока не надо.

"Я считаю, что сейчас мы имеем хороший баланс смертоносной и нелетальной помощи Украине. Прежде чем определиться с необходимостью дальнейших корректировок, нам следует посмотреть, как Украина реализует уже имеющиеся возможности, для оценки ее способности использовать дополнительную летальную помощь и оборудование", - заявил генерал.

Также он добавил, что Украина достигла успехов в реформировании министерства обороны, но нужно сделать больше.

7 июля временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Пентагона.

Конгресс США предлагает увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух". Такая норма содержится в поправке к закону о финансировании Пентагона: поправка снимает запрет на продажу ракет для ПЗРК.

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Марк Милли пентагон армия ВСУ
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