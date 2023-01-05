Новый пакет военной помощи Германии: грузовики 8x8, дроны, тягачи, РЭБ, БРЭМ и другое

Германия передала Силам обороны Украины дроны, антидронное оборудование, модульные военные грузовики, десятки пикапов, прицепы для транспортировки тяжелой техники и другую военную помощь. Список опубликован на сайте правительства страны.

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Среди того, о чем объявлено, в помощь Украине отправлено:

→ 30 систем обнаружения дронов;

→ 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;

→ 8 разведывательных дронов;

→ 17 грузовиков 8x8;

→ 12 большегрузных прицепов;

→ 1 тягач-транспортер танков М1070;

→ 7 гусеничных/дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;

→ 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;

→ 63 пикапа;

→ 20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;

→ 21 генератор;

→ 32 мобильные системы отопления;

→ 1 карета скорой помощи;

→ 7 погранично-патрульных машин;

→ 36 400 шерстяных одеял.

Немецкие власти обязались передать ВСУ еще 92 разведывательных дрона. Какого типа это оборудование, неизвестно.

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Євген Пилипенко

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