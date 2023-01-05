Новый пакет военной помощи Германии: грузовики 8x8, дроны, тягачи, РЭБ, БРЭМ и другое
Германия передала Силам обороны Украины дроны, антидронное оборудование, модульные военные грузовики, десятки пикапов, прицепы для транспортировки тяжелой техники и другую военную помощь. Список опубликован на сайте правительства страны.
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Среди того, о чем объявлено, в помощь Украине отправлено:
→ 30 систем обнаружения дронов;
→ 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;
→ 8 разведывательных дронов;
→ 17 грузовиков 8x8;
→ 12 большегрузных прицепов;
→ 1 тягач-транспортер танков М1070;
→ 7 гусеничных/дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;
→ 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
→ 63 пикапа;
→ 20 пусковых (70-миллиметровых) на пикапах с запасом ракет;
→ 21 генератор;
→ 32 мобильные системы отопления;
→ 1 карета скорой помощи;
→ 7 погранично-патрульных машин;
→ 36 400 шерстяных одеял.
Немецкие власти обязались передать ВСУ еще 92 разведывательных дрона. Какого типа это оборудование, неизвестно.
- Франция передаст Украине легкие "танки" AMX-10 RC и бронированные машины Bastion.
- Норвегия передает Украине 10 000 снарядов для артиллерии.
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