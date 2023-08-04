Новый пакет военной помощи Германии: танки для разминирования, разведдроны, техника связи
Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца показало публичную часть очередного пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает танки и технику для разминирования, системы авиаразведки и связи, автомобили для погранслужбы и другое.
В новом пакете помощи от 4 августа 2023 года:
- 2 самоходные гаубицы Zuzana 2 (проект финансируется совместно с Данией и Норвегией);
- 2 танка разминирования WISENT 1 (ранее было 4);
- 11 минных тралов для Т-72;
- 5 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;
- 9 пограничных машин (ранее уже было 168);
- 3 разведывательных дрона VECTOR (ранее уже было 81);
- 5 мобильных антенно-мачтовых систем (ранее уже было 42).
В разделе "Что готовится к передаче/в процессе передачи":
- 40 БМП MARDER (ранее уже было 20);
- 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
- 7 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
- 5 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE (ранее уже было 5);
- 18000 переносных противотанковых систем.
- В конце июля 2023 года в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, взяв в пример Великобританию и Францию.
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