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Новий пакет військової допомоги Німеччини: танки для розмінування, розвіддрони, техніка зв'язку

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 22:21
Новий пакет військової допомоги Німеччини: танки для розмінування, розвіддрони, техніка зв'язку - Фото
Танк для розмінування WISENT 1 (фото – EPA)

Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца показав публічну частину чергового пакету військової допомоги Україні, який уже передано Силам оборони. Він включає танки та техніку для розмінування, системи авіарозвідки та зв'язку, автомобілі для прикордонної служби та інше.

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У новому пакеті допомоги від 4 серпня 2023 року:

- 2 самохідні гаубиці Zuzana 2 (проєкт фінансується спільно з Данією та Норвегією);
– 2 танків розмінування WISENT 1 (раніше було 4);
– 11 мінних тралів для Т-72;
– 5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;
– 9 прикордонних машин (раніше вже було 168);
– 3 розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 81);
– 5 мобільних антенно-щоглових систем (раніше вже було 42).

У розділі "Що готується до передавання/у процесі передавання":

– 40 БМП MARDER (раніше вже було 20);
– 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
– 7 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування;
– 5 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE (раніше вже було 5);
– 18000 переносних протитанкових систем.

  • Наприкінці липня 2023 року в Німеччині кілька політиків закликали уряд надати Україні ракети Taurus, взявши за приклад Велику Британію та Францію.

Читайте також: Пісторіус проти передачі ЗСУ далекобійних ракет Taurus: не бачить "термінової необхідності"

Сергій Бережний
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війнаНімеччинавійськова допомогарозмінування
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