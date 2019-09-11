Новый посол ЕС начал работу в Украине: фото

Матти Маасикас (фото - EPA)

Новый посол делегации Европейского союза в Украине Матти Маасикас официально начал свою работу. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине в Twitter.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса. Его первое испытание сегодня заключалось в том, чтобы вместить одну из крупнейших делегации ЕС на одном фото. Выполнено успешно", - отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com/EUDelegationUA

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что встретился с Маасикасом в Брюсселе. "Будем тесно работать вместе", - отметил Кулеба.

стонского дипломата Матти Маасикаса номинировали на должность главы представительства Европейского союза в Украине. 9 июля сообщалось , что э

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