НСК не будет продавать билеты на дебаты Зеленского и Порошенко

Фото: EPA

НСК Олимпийский не намерен продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом пресс-служба НСК сообщила корреспонденту LIGA.net.

"НСК не будет продавать билеты. Это вопрос к штабам кандидатов", - говорится в сообщении.

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По словам представителя, НСК не продает билеты на мероприятия, поскольку это прерогатива организаторов и операторов продажи билетов.

Вчера, 16 апреля, штабы кандидатов в президенты и НСК Олимпийский подписали трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля.

После этого, поздно вечером, Зеленский заявил о начале распространения "билетов на дебаты" - "при условии свободного доступа людей на стадион".

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мероприятие обойдется в 6-8 млн грн.