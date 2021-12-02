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Нуланд: Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 06:50
Нуланд: Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина - Фото
Виктория Нуланд (скриншот видео Kyiv Security Forum)

По мнению замгоссекретаря США Виктории Нуланд, многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Об этом она заявила на Киевском форуме безопасности.

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Нуланд рассуждала об активности России у границ Украины. По ее словам, очень важно, чтобы Украина показывала пример народного единства и дальше работала над созданием справедливой демократической страны.

"Мне не надо объяснять вам, что это значит. Речь идет о мирном сосуществовании между вами. Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", – сказала она.

Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече НАТО призвал РФ отвести войска и решить ситуацию дипломатическим путем. Украинцев же он призвал к единству и сдержанности, чтобы не попасть в "ловушку провокаций", которые может создать Россия, отметила Нуланд.

"Делаются попытки назвать вас агрессором, чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть. Поэтому мы призываем вас и дальше отстаивать то, что вы всегда отстаивали, в том числе мир и общие ценности. Многие россияне хотят, чтобы то, что происходит в вашей стране, происходило у них", – добавила замглавы Госдепа.

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Марк Сировой
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граница госдеп украинцы россияне виктория нуланд Энтони Блинкен войска россии
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