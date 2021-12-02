По мнению замгоссекретаря США Виктории Нуланд, многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Об этом она заявила на Киевском форуме безопасности.

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Нуланд рассуждала об активности России у границ Украины. По ее словам, очень важно, чтобы Украина показывала пример народного единства и дальше работала над созданием справедливой демократической страны.

"Мне не надо объяснять вам, что это значит. Речь идет о мирном сосуществовании между вами. Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", – сказала она.

Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече НАТО призвал РФ отвести войска и решить ситуацию дипломатическим путем. Украинцев же он призвал к единству и сдержанности, чтобы не попасть в "ловушку провокаций", которые может создать Россия, отметила Нуланд.

"Делаются попытки назвать вас агрессором, чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть. Поэтому мы призываем вас и дальше отстаивать то, что вы всегда отстаивали, в том числе мир и общие ценности. Многие россияне хотят, чтобы то, что происходит в вашей стране, происходило у них", – добавила замглавы Госдепа.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. По его словам, перед атакой РФ будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри.

1 декабря Госдеп США предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит делать шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.

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Марк Сировой

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