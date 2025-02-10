"Нужны расчеты". Генерал Наев считает реальным выйти на границы 1991 года
Экс-командующий Объединенными Силами обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что украинская армия все еще может выйти на границы 1991 года. В интервью УП он заявил, что для этого необходимо произвести соответствующие расчеты.
У Наева спросили, можно ли в нынешних реалиях выйти на границы 1991 года.
По его словам, ВСУ могут выполнить задачу не только по выходу на границы, но и по созданию буферной зоны вокруг Украины. Все вопросы, по мнению Наева, состоят в плоскости ресурсов.
"Как оно работает? Определяется политическая цель. Военные проводят расчеты, подают политикам. Для того, чтобы выйти на границы 1991 года, нам необходимо столько воинов, нам необходимо столько ракет, боеприпасов, танков, артиллерийских пушек. И тогда, если это удовлетворяется, тогда мы выходим на границы".
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