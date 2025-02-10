"Потрібні розрахунки". Генерал Наєв вважає реальним вийти на кордони 1991 року
Екскомандувач Об'єднаних Сил оборони України генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що українська армія все ще може вийти на кордони 1991 року. В інтерв'ю УП він заявив, що для цього необхідно провести відповідні розрахунки.
У Наєва запитали, чи можливо у нинішніх реаліях вийти на кордони 1991 року.
За його словами, ЗСУ можуть виконати завдання не тільки з виходу на кордони, але й зі створення буферної зони навколо України. Всі питання, на думку Наєва, полягають у площині ресурсів.
"Як воно працює? Визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам. Для того, щоб вийти на кордони 1991 року, нам необхідно стільки воїнів, нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 1991 року", – висловився він.
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