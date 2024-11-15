NYT писала, что Украина ставит на первое место гарантии безопасности. Умеров отреагировал

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Министр обороны Рустем Умеров опроверг информацию о том, что Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не возвращение собственных территорий. Так на брифинге в Осло глава оборонного ведомства отреагировал на материал газеты The New York Times, передает агентство Reuters.

Украина борется за освобождение всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие, и любые заявления о том, что Киев смещает фокус в войне на приоритет безопасности над землей, ошибочны, сказал Умеров.

"Территориальная целостность – часть наших ценностей", — заявил Умеров, добавив, что подобные утверждения неправда и часть усилий российской пропаганды.

"Нашим приоритетом остается защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины", – сказал он.

Люди, проживающие на подконтрольных России территориях, ждут освобождения, подчеркнул Умеров.

13 ноября NYT со ссылкой на двух украинских чиновников сообщила, что власти Украины ставят в приоритет гарантии безопасности, а не возвращение оккупированных Россией территорий.

В материале говорится, что сейчас, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп настаивает на ускорении переговоров, Киев придает не меньшее значение получению гарантий безопасности, чем тому, где может проходить линия прекращения огня.

Собеседники издания утверждают, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет "зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.