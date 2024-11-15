NYT писала, що Україна ставить на перше місце гарантії безпеки. Умєров відреагував

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію про те, що Україна ставить на перше місце гарантії безпеки, а не повернення власних територій. Так на брифінгу в Осло очільник оборонного відомства відреагував на матеріал газети The New York Times, передає агенція Reuters.

Україна бореться за звільнення всіх територій, захоплених Росією за останнє десятиліття, і будь-які заяви про те, що Київ зміщує фокус у війні на пріоритет безпеки над землею, є хибними, сказав Умєров.

"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей", – заявив Умєров, додавши, що подібні твердження неправда та частина зусиль російської пропаганди.

"Нашим пріоритетом залишається захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", – сказав він.

Люди, які проживають на підконтрольних Росії територіях, чекають на звільнення, наголосив Умєров.

13 листопада NYT із посиланням на двох українських посадовців повідомила, що влада України ставить у пріоритет гарантії безпеки, а не повернення окупованих Росією територій.

У матеріалі йдеться, що зараз, коли новообраний президент США Дональд Трамп наполягає на пришвидшенні переговорів, Київ надає не меншого значення отриманню гарантій безпеки, ніж тому, де може проходити лінія припинення вогню.

Співрозмовники видання стверджують, що захист інтересів України на потенційних переговорах "залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями", а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.