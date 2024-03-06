NYT пишет, что Трамп встретился с Маском ради денег на выборы. Тот хочет поражения Байдена

Собеседники NYT заявили, что пока неясно, планирует ли Маск финансировать избирательную кампанию Трампа

Илон Маск (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники написала, что 45 президент США Дональд Трамп встречался с миллиардером Илоном Маском, чтобы попробовать договориться о финансировании своей предвыборной кампании.

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По словам трех человек, знакомых с обсуждениями, встреча прошла 3 марта в Палм-Бич, штат Флорида — на ней, кроме Маска, были еще несколько богатых доноров Республиканской партии.

Отмечается, что во время встречи Трамп хвалил Маска и надеется на встречу с глазу на глаз с бизнесменом.

NYT заявляет, что пока неясно, планирует ли Маск финансировать кампанию Трампа, однако люди из окружения миллиардера сказали, что он хочет поражения действующего президента США Джо Байдена на выборах.

Один из приближенных Маска сказал, что если он поддержит Трампа, то его к этому мотивируют взгляды на вопросы миграции.

В своей социальной сети X (Twitter) Маск регулярно критикует администрацию Байдена за миграционную политику, а также обращает внимание на возраст главы Белого дома (81 год) — такие же тезисы разгоняют республиканцы и сторонники Трампа.

Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net 10 февраля 2024 года сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает приобретать системный характер", ― заявил он.

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

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