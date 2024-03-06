NYT пише, що Трамп зустрівся з Маском, щоб просити гроші на вибори. Той хоче поразки Байдена

Співрозмовники NYT заявили, що поки незрозуміло, чи планує Маск фінансувати виборчу кампанію Трампа

Ілон Маск (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Американська газета The New York Times із посиланням на власні джерела написала, що 45 президент США Дональд Трамп зустрічався з мільярдером Ілоном Маском, щоб спробувати домовитися про фінансування своєї передвиборчої кампанії.

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За словами трьох осіб, знайомих з обговореннями, зустріч відбулася 3 березня у Палм-Біч, штат Флорида — на ній, окрім Маска, було ще кілька багатих донорів Республіканської партії.

Зазначається, що під час зустрічі Трамп хвалив Маска і сподівається на зустріч віч-на-віч із бізнесменом.

NYT заявляє, що поки що незрозуміло, чи планує Маск фінансувати кампанію Трампа, проте люди з оточення мільярдера сказали, що він хоче поразки чинного президента США Джо Байдена на виборах.

Один із наближених Маска сказав, що якщо він підтримає Трампа, то його мотивують до цього погляди на питання міграції.

У своїй соціальній мережі X (Twitter) Маск регулярно критикує адміністрацію Байдена за міграційну політику, а також звертає увагу на вік глави Білого дому (81 рік) — такі самі тези розганяють республіканці та прихильники Трампа.

Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net 10 лютого 2024 року сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набувати системного характеру", ― заявив він.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, що підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв'язку Starlink.

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