Нью-Йорк. Нетаньяху едва не встретил Зеленского с картой без Украины, но с СССР – фото

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху попросил своих подопечных вынести на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке карту мира, однако она оказалась старой – с имеющимся для того времени Советским Союзом и без Украины, пишет местное издание Israelhayom.

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Большая передвижная карта мира была доставлена из консульства Израиля в Нью-Йорке, пишет издание.

Однако в момент перед приходом Зеленского оказалось, что из консульства привезли карту 1960-х годов, на которой нет Украины, зато есть СССР. Журналисты сообщают, что как только карту убрали, Нетаньяху встретился с Зеленским.

При встрече они обменялись рукопожатиями, после чего президент Украины заметил, что вместе с Нетаньяху прибыла большая команда, пишет The Times of Israel. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отметил, что "многие люди хотят участвовать".

Кроме этого, сообщается, что у президента был короткий разговор с главой Моссада Дэвидом Барнеа.

5 сентября сообщалось, что Израиль осенью присоединится к формату Крымской платформы – пока на парламентском уровне.

6 сентября источник LIGA.net сообщил, что Зеленский и Нетаньяху планируют обсудить проблемы, накопившиеся во взаимоотношениях между странами.

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