RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нью-Йорк. Нетаньягу ледь не зустрів Зеленського з мапою без України, але з СРСР – фото

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 23:45
Нью-Йорк. Нетаньягу ледь не зустрів Зеленського з мапою без України, але з СРСР – фото - Фото
Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу (Скриншот)

Президент Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попросив своїх підлеглих винести на зустріч із президентом Володимиром Зеленським в Нью-Йорку мапу світу, проте вона виявилася старою – з наявним для того часу Радянським Союзом і без України, пише місцеве видання Israelhayom

Велика рухома мапа світу була доставлена з консульства Ізраїлю в Нью-Йорку, пише видання.

Однак в останній момент перед приходом Зеленського виявилося, що з консульства привезли мапу 1960-х років, на якій немає України, зате є СРСР. Журналісти повідомляють, що як тільки-но мапу прибрали, Нетаньягу зустрівся із Зеленським.

Карта 1960-х років (Фото: Ізраїльські ЗМІ)

Під час зустрічі вони обмінялись рукостисканнями, після чого президент України зауважив, що разом із Нетаньягу прибула велика команда, пише The Times of Israel. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан зазначив, що "багато людей хоче брати участь". 

Крім цього, повідомляється, що президент мав коротку розмову з головою Моссаду Девідом Барнеа.

  • 5 вересня повідомлялося, що Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні.
  • 6 вересня джерело LIGA.net повідомило, що Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичились у взаєминах між країнами.

Читайте також: Зеленський обговорив із Нетаньягу цивільну оборону, біженців та паломництво хасидів

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськиймапанью-йоркБеньямін Нетаньягу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 