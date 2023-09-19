Нью-Йорк. Нетаньягу ледь не зустрів Зеленського з мапою без України, але з СРСР – фото

Президент Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попросив своїх підлеглих винести на зустріч із президентом Володимиром Зеленським в Нью-Йорку мапу світу, проте вона виявилася старою – з наявним для того часу Радянським Союзом і без України, пише місцеве видання Israelhayom.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Велика рухома мапа світу була доставлена з консульства Ізраїлю в Нью-Йорку, пише видання.

Однак в останній момент перед приходом Зеленського виявилося, що з консульства привезли мапу 1960-х років, на якій немає України, зате є СРСР. Журналісти повідомляють, що як тільки-но мапу прибрали, Нетаньягу зустрівся із Зеленським.

Під час зустрічі вони обмінялись рукостисканнями, після чого президент України зауважив, що разом із Нетаньягу прибула велика команда, пише The Times of Israel. Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан зазначив, що "багато людей хоче брати участь".

Крім цього, повідомляється, що президент мав коротку розмову з головою Моссаду Девідом Барнеа.

5 вересня повідомлялося, що Ізраїль восени приєднається до формату Кримської платформи – поки що на парламентському рівні.

6 вересня джерело LIGA.net повідомило, що Зеленський і Нетаньягу планують обговорити проблеми, що накопичились у взаєминах між країнами.

Читайте також: Зеленський обговорив із Нетаньягу цивільну оборону, біженців та паломництво хасидів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.