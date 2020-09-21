О проведении съезда Слуги народа на территории КНУ попросил Офис президента - университет
В КНУ практически слово в слово повторили аргумент Слуги народа в пользу того, что мероприятие нельзя считать политической агитацией
Съезд киевской городской организации партии Слуга народа на территории Киевского национального университета им. Шевченко состоялся после того, как с соответствующей просьбой к руководству вуза обратился Офис президента. Об этом говорится в ответе КНУ на запрос Hromadske.
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Как сообщили в пресс-службе университета, 20 сентября президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и его заместители встретились с ректором вуза Леонидом Губерским.
"В ходе встречи присутствующие обменялись мнениями относительно актуальных проблем высшего образования Украины", - сообщили в КНУ.
Отмечается, что Губерский ознакомил Зеленского с историей университета и провел для него экскурсию по красному корпусу.
В ответ на запрос Hromadske в КНУ сообщили: "Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организации партии Слуга народа, которая была организована на территории КНУ по обращению Офиса президента к руководству университета".
Там практически слово в слово повторили аргумент Слуги народа в пользу того, что мероприятие нельзя считать политической агитацией.
- 20 сентября Слуга народа провела съезд на территории красного корпуса КНУ. Студенческий парламент осудил инцидент, назвав его нарушением закона об образовании: политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.
- В Студпарламенте говорят, что "не имеет значения, проводятся ли подобные мероприятия в здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной политической партией".
- В Слуге народа заявили, что обвинения в нарушении ими закона безосновательны.
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