О проведении съезда Слуги народа на территории КНУ попросил Офис президента - университет

В КНУ практически слово в слово повторили аргумент Слуги народа в пользу того, что мероприятие нельзя считать политической агитацией

Съезд киевской городской организации партии Слуга народа на территории Киевского национального университета им. Шевченко состоялся после того, как с соответствующей просьбой к руководству вуза обратился Офис президента. Об этом говорится в ответе КНУ на запрос Hromadske.

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Как сообщили в пресс-службе университета, 20 сентября президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и его заместители встретились с ректором вуза Леонидом Губерским.

"В ходе встречи присутствующие обменялись мнениями относительно актуальных проблем высшего образования Украины", - сообщили в КНУ.

Отмечается, что Губерский ознакомил Зеленского с историей университета и провел для него экскурсию по красному корпусу.

В ответ на запрос Hromadske в КНУ сообщили: "Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организации партии Слуга народа, которая была организована на территории КНУ по обращению Офиса президента к руководству университета".

Там практически слово в слово повторили аргумент Слуги народа в пользу того, что мероприятие нельзя считать политической агитацией.

20 сентября Слуга народа провела съезд на территории политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. красного корпуса КНУ. Студенческий парламент осудил инцидент , назвав его нарушением закона об образовании:

В Студпарламенте говорят, что "не имеет значения, проводятся ли подобные мероприятия в здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной политической партией".

В Слуге народа заявили , что обвинения в нарушении ими закона безосновательны.

Вадим Ребрина

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