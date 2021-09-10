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ОАСК обязал выплатить "уволенному" Зеленским судье КСУ 1,3 млн грн за период карантина

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 08:46
ОАСК обязал выплатить
Александр Касминин (Фото – скриншот из видео BIHUS.Info)

Окружной административный суд Киева обязал Конституционный суд выплатить почти 1,3 млн грн, недоплаченных за период карантина в 2020 году Александру Касминину, чье назначение на должность судьи КСУ отменил президент Владимир Зеленский. Решение ОАСК опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

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Касминин просил суд признать противоправной невыплату ему в полном объеме судейского вознаграждения за период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ осуществить перерасчет и выплату суммы в размере 1 275 399 грн 20 коп.

Судья ОАСК Виталий Амелехин согласился с позицией Касминина и удовлетворил его иск полностью.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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ОАСК ксу карантин александр касминин
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