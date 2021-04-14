ОАСК открыл дела по искам Тупицкого и Касминина из-за недопуска их в Конституционный суд

Окружной административный суд Киева открыл производство в делах по искам бывших судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина, которые они подали из-за недопуска их в помещение Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, суд признал поданные Тупицким и Касмининым исковые заявления и приложенные к ним материалы достаточными для принятия к рассмотрению и открытия производства.

В суде напомнили, что истцы просят ОАСК признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны, которые не допустили Тупицкого и Касминина в помещение КСУ и просят обязать УГО не препятствовать их допуску в помещение КСУ.

ОАСК сообщает, что рассмотрит эти дела в порядке упрощенного искового производства – без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.

28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч.2 ст.384 и ст.386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).

29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца.

26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

12 апреля судьи не явились на заседание КСУ, которое созвал Тупицкий, а его самого не пустила охрана.

Читайте также: Зеленский просит парламент "неотложно" ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.