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ОАСК открыл дела по искам Тупицкого и Касминина из-за недопуска их в Конституционный суд

14.04.2021, 17:02
ОАСК открыл дела по искам Тупицкого и Касминина из-за недопуска их в Конституционный суд - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Окружной административный суд Киева открыл производство в делах по искам бывших судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина, которые они подали из-за недопуска их в помещение Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Как отмечается, суд признал поданные Тупицким и Касмининым исковые заявления и приложенные к ним материалы достаточными для принятия к рассмотрению и открытия производства.

В суде напомнили, что истцы просят ОАСК признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны, которые не допустили Тупицкого и Касминина в помещение КСУ и просят обязать УГО не препятствовать их допуску в помещение КСУ.

ОАСК сообщает, что рассмотрит эти дела в порядке упрощенного искового производства – без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.

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Наталия Медведева
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ОАСК ксу Александр Тупицкий александр касминин
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