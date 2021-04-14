ОАСК открыл дела по искам Тупицкого и Касминина из-за недопуска их в Конституционный суд
Окружной административный суд Киева открыл производство в делах по искам бывших судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина, которые они подали из-за недопуска их в помещение Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
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Как отмечается, суд признал поданные Тупицким и Касмининым исковые заявления и приложенные к ним материалы достаточными для принятия к рассмотрению и открытия производства.
В суде напомнили, что истцы просят ОАСК признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны, которые не допустили Тупицкого и Касминина в помещение КСУ и просят обязать УГО не препятствовать их допуску в помещение КСУ.
ОАСК сообщает, что рассмотрит эти дела в порядке упрощенного искового производства – без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч.2 ст.384 и ст.386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца.
- 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- 12 апреля судьи не явились на заседание КСУ, которое созвал Тупицкий, а его самого не пустила охрана.
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