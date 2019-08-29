ОАСК открыл производство по запрету выезда Луценко за границу

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение.

Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу, совершенные в должности генпрокурора, сразу после его увольнения - "с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления".

Среди других требований иска - обязать Госпогранслужбу ограничить выезд Луценко за границу.