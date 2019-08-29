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ОАСК открыл производство по запрету выезда Луценко за границу

ОАСК открыл производство по запрету выезда Луценко за границу - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 16:58

Суд сообщил, что принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение.

Черновецкий просит суд запретить Луценко выезд за границу, совершенные в должности генпрокурора, сразу после его увольнения -  "с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления".

Среди других требований иска - обязать Госпогранслужбу ограничить выезд Луценко за границу.

  • Сегодня Луценко написал заявление об отставке.
  • 23 августа Черновецкий подал в суд иск к Луценко.
  • В январе 2008 года Луценко, бывший тогда главой МВД, подрался с Черновецким после заседания СНБО, на котором обсуждались острые земельные вопросы.
  • Черновецкий утверждал, что Луценко вымогал у него земельный участок стоимостью несколько миллионов долларов и якобы угрожал посадить сына Черновецкого в случае отказа. Луценко обвинения отвергал.

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ОАСК юрий луценко Леонид Черновецкий
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