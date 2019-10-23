ОАСК запретил назначать Совет общественного контроля при ГБР

Окружной админсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд Киева запретил Государственному бюро расследований оглашать результаты интернет-голосования за состав совета общественного контроля и издавать приказ об утверждении состава совета. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Решение было вынесено вчера, 22 октября.

Голосование состоялось 3-4 октября. Анализ его результатов, по информации ГБР, свидетельствует о возможном массовом организованном голосовании за 13 первых победителей. На основании этих сведений зарегистрировано уголовное производство.

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