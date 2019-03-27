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27.03.2019, 17:59

Облава ФСБ. ЕС отреагировал на массовые обыски и аресты в Крыму

Облава ФСБ. ЕС отреагировал на массовые обыски и аресты в Крыму - Фото
Фото: depositphotos.com

В ЕС призвали Россию сообщить о местонахождении задержанных во время обысков в домах крымских татар и уважать их право на юридическую защиту

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В Евросоюзе призвали Россию прекратить произвольные обыски и аресты, которые массово происходят сегодня, 27 марта, в оккупированном Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает украинская служба Deutsche Welle.

Она подтвердила позицию ЕС по необходимости соблюдения прав человека.

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"Прекратить произвольные обыски частной собственности, принадлежащей крымским татарам", - заявила Косьянчич. "О точных местах пребывания задержанных должны быть немедленно уведомлены все, кого это касается", - добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она отметила, что от Москвы ожидают прекращения дискриминации крымских татар и призвала оккупантов не притеснять право местных активистов на свободу слова, мирных собраний, объединений, мысли, совести и религии. Также она подчеркнула необходимость уважения права задержанных на юридических защиту.

Косьянчич напомнила, что в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини к пятой годовщине аннексии Крыма "особое внимание уделено" тому, что "ситуация ухудшилась существенно, и жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями их свобод". 

Сегодня, 27 марта, в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей. На данный момент известно о 20 задержанных. Украина обратилась с требованием в ЕС.

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Теги: Крым, евросоюз, крымские татары, обыски, еврокомиссия
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