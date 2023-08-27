Обломки сбитой российской ракеты упали на дома в Киевской области, есть пострадавшие: фото
27.08.2023, 09:30
Фото: Андрей Небытов / Telegram
Ночью 27 августа обломки сбитой российской ракеты упали на частные дома в Киевской области. Из-за этого получили травмы два человека, которым оказали помощь на месте, сообщила Киевская областная военная администрация.
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"В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждены 10 частных домов", – говорится в сводке администрации.
Один из домов получил значительные повреждения, в других были выбиты окна, двери, крыши, иссечены фасады.
Повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.
- 11 августа в похожей ситуации в селе возле Коломыи погиб восьмилетний мальчик. Он стал жертвой российской ракеты "Кинжал".
- По данным Воздушных сил, во время ночной ракетной атаки 27 августа силы противовоздушной обороны Украины уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. В общей сложности на локаторах было видно до восьми воздушных объектов, но о попадании остальных ничего не известно, поэтому командование предполагает, что это были фальш-цели.
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