UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обломки сбитой российской ракеты упали на дома в Киевской области, есть пострадавшие: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 09:30
Обломки сбитой российской ракеты упали на дома в Киевской области, есть пострадавшие: фото - Фото
Фото: Андрей Небытов / Telegram

Ночью 27 августа обломки сбитой российской ракеты упали на частные дома в Киевской области. Из-за этого получили травмы два человека, которым оказали помощь на месте, сообщила Киевская областная военная администрация.

"В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждены 10 частных домов", – говорится в сводке администрации.
Обломки сбитой российской ракеты упали на дома в Киевской области, есть пострадавшие: фото

Один из домов получил значительные повреждения, в других были выбиты окна, двери, крыши, иссечены фасады.

Повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

Обломки сбитой российской ракеты упали на дома в Киевской области, есть пострадавшие: фото

Обломки сбитой российской ракеты упали на дома в Киевской области, есть пострадавшие: фото

  • 11 августа в похожей ситуации в селе возле Коломыи погиб восьмилетний мальчик. Он стал жертвой российской ракеты "Кинжал".
  • По данным Воздушных сил, во время ночной ракетной атаки 27 августа силы противовоздушной обороны Украины уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. В общей сложности на локаторах было видно до восьми воздушных объектов, но о попадании остальных ничего не известно, поэтому командование предполагает, что это были фальш-цели.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетный ударкиевская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 