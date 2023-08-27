Обломки сбитой российской ракеты упали на дома в Киевской области, есть пострадавшие: фото

Ночью 27 августа обломки сбитой российской ракеты упали на частные дома в Киевской области. Из-за этого получили травмы два человека, которым оказали помощь на месте, сообщила Киевская областная военная администрация.

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"В области работала ПВО. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. К сожалению, из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждены 10 частных домов", – говорится в сводке администрации.



Один из домов получил значительные повреждения, в других были выбиты окна, двери, крыши, иссечены фасады.

Повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

11 августа в похожей ситуации в селе возле Коломыи погиб восьмилетний мальчик. Он стал жертвой российской ракеты "Кинжал".

По данным Воздушных сил, во время ночной ракетной атаки 27 августа силы противовоздушной обороны Украины уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. В общей сложности на локаторах было видно до восьми воздушных объектов, но о попадании остальных ничего не известно, поэтому командование предполагает, что это были фальш-цели.

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