Уламки збитої російської ракети впали на будинки в Київській області, є постраждалі – фото
27.08.2023, 09:30
Фото: Андрій Нєбитов / Telegram
Уночі 27 серпня уламки збитої російської ракети впали на приватні будинки в Київській області. Через це отримали травми двоє людей, яким надали допомогу на місці, повідомила Київська обласна військова адміністрація.
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"В області працювала ППО. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає. На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків", – йдеться у зведенні адміністрації.
Один із будинків отримав значні пошкодження, в інших були вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.
Пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.
- 11 серпня у схожій ситуації в селі біля Коломиї загинув восьмирічний хлопчик. Він став жертвою російської ракети "Кинджал".
- За даними Повітряних сил, під час нічної ракетної атаки 27 серпня сили протиповітряної оборони України знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Загалом на локаторах було видно до восьми повітряних об'єктів, але про влучання решти нічого не відомо, тому командування припускає, що це були фальш-цілі.
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