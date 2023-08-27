Уламки збитої російської ракети впали на будинки в Київській області, є постраждалі – фото

Уночі 27 серпня уламки збитої російської ракети впали на приватні будинки в Київській області. Через це отримали травми двоє людей, яким надали допомогу на місці, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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"В області працювала ППО. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає. На жаль, через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків", – йдеться у зведенні адміністрації.

Один із будинків отримав значні пошкодження, в інших були вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади.

Пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.

11 серпня у схожій ситуації в селі біля Коломиї загинув восьмирічний хлопчик. Він став жертвою російської ракети "Кинджал".

За даними Повітряних сил, під час нічної ракетної атаки 27 серпня сили протиповітряної оборони України знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Загалом на локаторах було видно до восьми повітряних об'єктів, але про влучання решти нічого не відомо, тому командування припускає, що це були фальш-цілі.

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