Сили ППО вночі збили чотири російські ракети. Влучань немає – Повітряні сили

Під час нічної ракетної атаки 27 серпня сили протиповітряної оборони України знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Водночас на локаторах було видно до восьми повітряних об'єктів, але про влучання решти нічого не відомо, тому командування припускає, що це були фальш-цілі.

Крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі Енгельса.

"Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей, імовірно, хибні, інформації про влучання не надходило", – йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Україні 27 серпня почалася після третьої години ночі й тривала близько трьох годин. Вибухи чули під Черкасами, Кропивницьким та Києвом.

15 серпня Росія завдала наймасштабнішого за всю війну удару по заходу України. Тоді були прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах.

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