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Сили ППО вночі збили чотири російські ракети. Влучань немає – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 08:57
Сили ППО вночі збили чотири російські ракети. Влучань немає – Повітряні сили - Фото
Фото: EPA

Під час нічної ракетної атаки 27 серпня сили протиповітряної оборони України знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Водночас на локаторах було видно до восьми повітряних об'єктів, але про влучання решти нічого не відомо, тому командування припускає, що це були фальш-цілі.

Крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі Енгельса.

"Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.  Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей, імовірно, хибні, інформації про влучання не надходило", – йдеться в повідомленні.

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Андрій Водяний
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війнаповітряні силиппоракетний удар
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