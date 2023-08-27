Сили ППО вночі збили чотири російські ракети. Влучань немає – Повітряні сили
Під час нічної ракетної атаки 27 серпня сили протиповітряної оборони України знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Водночас на локаторах було видно до восьми повітряних об'єктів, але про влучання решти нічого не відомо, тому командування припускає, що це були фальш-цілі.
Крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії в районі Енгельса.
"Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей, імовірно, хибні, інформації про влучання не надходило", – йдеться в повідомленні.
- Повітряна тривога в Україні 27 серпня почалася після третьої години ночі й тривала близько трьох годин. Вибухи чули під Черкасами, Кропивницьким та Києвом.
- 15 серпня Росія завдала наймасштабнішого за всю війну удару по заходу України. Тоді були прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах.
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