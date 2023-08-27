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Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты. Прилетов нет – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 08:57
Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты. Прилетов нет – Воздушные силы - Фото
Фото: EPA

Во время ночной ракетной атаки 27 августа силы противовоздушной обороны Украины уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

При этом на локаторах было видно до восьми воздушных объектов, но о попадании остальных ничего не известно, поэтому командование предполагает, что это были фальш-цели.

Крылатые ракеты были выпущены из пяти самолетов стратегической авиации по воздушному пространству России в районе Энгельса.

"Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели, вероятно, ошибочны, информации о попадании не поступало", – говорится в сообщении.

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Андрей Водяный
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