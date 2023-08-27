Силы ПВО ночью сбили четыре российские ракеты. Прилетов нет – Воздушные силы

Во время ночной ракетной атаки 27 августа силы противовоздушной обороны Украины уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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При этом на локаторах было видно до восьми воздушных объектов, но о попадании остальных ничего не известно, поэтому командование предполагает, что это были фальш-цели.



Крылатые ракеты были выпущены из пяти самолетов стратегической авиации по воздушному пространству России в районе Энгельса.

"Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели, вероятно, ошибочны, информации о попадании не поступало", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине 27 августа началась после трех часов ночи и продолжалась около трех часов. Взрывы слышали под Черкассами, Кропивницким и Киевом.

15 августа Россия нанесла самый масштабный за всю войну удар по западу Украины. Тогда были прилеты во Львове, Луцке и других городах.

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