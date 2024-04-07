Обмен пленными "всех на всех". Буданов поддержал предложение папы римского, но есть нюанс
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов поддержал идею папы римского Франциска, который на Пасху предложил России и Украине провести обмен пленными по формуле "всех на всех". Об этом он заявил в интервью ARD.
"Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелания об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной – всех на всех", – сказал понтифик 31 марта.
Буданов заявил, что "полностью поддерживает" эту идею.
"Сделаем это. Осталось одно маленькое дело – убедить Россию", – высказался руководитель ГУР, добавив, что пока не видит заинтересованности со стороны Москвы.
Он также рассказал, что центральным посредником в обменах военнопленными выступает не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.
10 января 2024 года уполномоченный Совета по правам человека заявил, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, ведь страна-агрессор не заинтересована в этом.
8 февраля Украина вернула домой еще 100 защитников из российского плена – состоялся уже 51-й обмен военнопленными.
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