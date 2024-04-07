Обмін полоненими "всіх на всіх". Буданов підтримав пропозицію папи римського, але є нюанс

Керівник ГУР каже, що залишилось переконати Росію, яка, за його словами, не виявляє зацікавленості в обмінах

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтримав ідею папи римського Франциска, який на Великдень запропонував Росії та Україні провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Про це він заявив в інтерв'ю ARD.

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"Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною – всіх на всіх", – сказав понтифік 31 березня.

Буданов заявив, що "повністю підтримує" цю ідею.

"Зробімо це. Залишилася одна маленька справа – переконати Росію", – висловився керівник ГУР, додавши, що наразі не бачить зацікавленості з боку Москви.

Він також розповів, що нині центральним посередником в обмінах військовополоненими виступає не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

10 січня 2024 року уповноважений Ради з прав людини заявив, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною і РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.

8 лютого Україна повернула додому ще 100 захисників із російського полону – відбувся вже 51-й обмін військовополоненими.

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