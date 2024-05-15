Обновление данных военнообязанных. Кабмин пока не предоставил ЦПАУ доступ к системам

Обновить военно-учетные данные украинцы смогут в ТЦК и СП, а также через электронный кабинет, который планируется запустить 18 мая

ЦПАУ (Фото: Дия)

Закон о мобилизации предусматривает, что часть ответственности за обновление данных военнообязанных ляжет на Центры предоставления административных услуг. Однако правительство до сих пор не предоставило ЦПАУ доступ к необходимым системам. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил источник в одной из местных администраций Харьковской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", – заявил представитель местных властей.

Во Львовской областной государственной администрации на запрос LIGA.net ответили, что ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе, в которой нужно будет делать эти уточнения. И, конечно, еще не было обучения работников.

В ОГА надеются на принятие нужных нормативно-правовых документов до 17 мая. И в то же время ожидается предоставление доступа к системе и проведение обучения для администраторов.

Депутат комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз (фракция Европейская солидарность) заявила LIGA.net, что вовремя разработать подзаконные документы должен был не парламент, а правительство.

"Он же несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦПАУ, так и через электронный кабинет", – подчеркнула Фриз.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.

Минобороны опубликовало перечень основных изменений в закон, касающихся как военных, так и гражданских.

Согласно новому закону все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней.

Читайте также: ЦПАУ не имеют доступа, в ТЦК — очереди. Как с 18 мая обновить данные и где будут проблемы