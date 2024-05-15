Минобороны: Пропускная способность ТЦК в Киеве составляет 50-70 человек в день

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Киеве составляет около 50-70 человек в день. Об этом Министерство обороны сообщило в ответе на запрос LIGA.net.

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В оборонном ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и численности работников. В столице военкомат может принять до 70 человек.





Однако основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦПАУ до сих пор не получили доступа, а администраторы – не прошли обучение. С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.Однако основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦПАУ до сих пор не получили доступа, а администраторы – не прошли обучение. Электронный кабинет Минобороны обещает запустить только 18 мая.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.

Минобороны опубликовало перечень основных изменений в закон, касающихся как военных, так и гражданских.

25 апреля Сухопутные войска ВСУ сообщили, что ТЦК работают круглосуточно, поэтому обновить учетные данные можно в любое удобное время.

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