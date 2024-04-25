Сухопутные войска об очередях и обновлении данных: ТЦК работают 24/7

Согласно новому закону о мобилизации, мужчинам призывного возраста потребуется в течение 60 дней уточнить свои учетные данные

Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Территориальные центры комплектования и соцподдержки работают круглосуточно, с военкоматом можно предварительно связаться. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее в сети появилась информация о том, что ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней и пока непонятно, как будет работать электронное обновление данных и как это можно будет сделать через ЦПАУ.

Аналитики писали о том, что, по данным Министерства обороны, в Украине сейчас работает 178 ТЦК. Если ЦПАУ и электронный кабинет не заработают, ТЦК должны обслужить примерно 7 904 000 мужчин.

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования работают 24/7", – подтвердили Сухопутные войска.

Отмечается, что прийти в ТЦК можно в любое удобное время.

Согласно новому закону о мобилизации, мужчинам призывного возраста потребуется в течение 60 дней уточнить свои учетные данные.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон. Одобренный закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая, Минобороны опубликовало перечень основных изменений в закон, касающихся как военных, так и гражданских.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль над уклонистами и поможет военному руководству.

Читайте также: Минобороны: Оцифрованы данные о потенциальных призывниках во всех 24 областях и Киеве