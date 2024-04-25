Сухопутні війська про черги та оновлення даних: ТЦК працюють 24/7

Відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Територіальні центри комплектування та соцпідтримки працюють цілодобово, з військкоматом можна попередньо зв'язатися. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.

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Раніше у мережі з'явилася інформація, що ТЦК, імовірно, не встигнуть оновити дані всіх чоловіків за 60 днів і поки що незрозуміло, як працюватиме електронне оновлення даних і як це можна буде зробити через ЦНАП.

Аналітики писали про те, що, за даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК. Якщо ЦНАПи й електронний кабінет не запрацюють, ТЦК мають обслужити приблизно 7 904 000 чоловіків.

"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування працюють 24/7", – наголошують Сухопутні війська.

Зазначається, що прийти до ТЦК можна у будь-який зручний час.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон. Схвалений закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня, Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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