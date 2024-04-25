Сухопутні війська про черги та оновлення даних: ТЦК працюють 24/7
Територіальні центри комплектування та соцпідтримки працюють цілодобово, з військкоматом можна попередньо зв'язатися. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.
Раніше у мережі з'явилася інформація, що ТЦК, імовірно, не встигнуть оновити дані всіх чоловіків за 60 днів і поки що незрозуміло, як працюватиме електронне оновлення даних і як це можна буде зробити через ЦНАП.
Аналітики писали про те, що, за даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК. Якщо ЦНАПи й електронний кабінет не запрацюють, ТЦК мають обслужити приблизно 7 904 000 чоловіків.
"З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування працюють 24/7", – наголошують Сухопутні війська.
Зазначається, що прийти до ТЦК можна у будь-який зручний час.
Відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловікам призовного віку буде потрібно протягом 60 днів уточнити свої облікові дані.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон. Схвалений закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня, Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.
- Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.
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