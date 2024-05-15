Міноборони: Пропускна здатність ТЦК у Києві становить 50-70 осіб на день
Тетяна Ланчуковська
Редактор новин LIGA.net
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
Пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Києві становить приблизно 50-70 осіб на день. Про це Міністерство оборони повідомило у відповіді на запит LIGA.net.
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У оборонному відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомат може прийняти до 70 осіб.
З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
Однак основне навантаження поки лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. Електронний кабінет Міноборони обіцяє запустити тільки 18 травня.
Однак основне навантаження поки лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. Електронний кабінет Міноборони обіцяє запустити тільки 18 травня.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.
- Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.
- 25 квітня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що ТЦК працюють цілодобово, тому оновити облікові дані можна у будь-який зручний час.
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