Міноборони: Пропускна здатність ТЦК у Києві становить 50-70 осіб на день

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Києві становить приблизно 50-70 осіб на день. Про це Міністерство оборони повідомило у відповіді на запит LIGA.net.

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У оборонному відомстві зазначили, що пропускна здатність ТЦК і СП залежить від міста та кількості працівників. У столиці військкомат може прийняти до 70 осіб.





Однак основне навантаження поки лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.Однак основне навантаження поки лягає саме на військкомати. ЦНАПи досі не отримали доступи, а адміністратори – не пройшли навчання. Електронний кабінет Міноборони обіцяє запустити тільки 18 травня.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.

25 квітня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що ТЦК працюють цілодобово, тому оновити облікові дані можна у будь-який зручний час.

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