Міноборони: Е-кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня

Застосунок буде доступний для завантаження в App Store та Google Play Market

Катерина Черногоренко (Фото: Facebook)

Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 квітня. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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"18 травня міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – розповіла вона.

Для того, щоб оновити військово-облікові дані, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися та заповнити анкету з пустими "полями".

Черногоренко уточнила, що військовозобов'язаним потрібно буде зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через е-кабінет.

"Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – резюмувала заступниця міністра оборони.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.

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