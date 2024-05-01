Міноборони: Е-кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня
Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 квітня. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"18 травня міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – розповіла вона.
Для того, щоб оновити військово-облікові дані, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися та заповнити анкету з пустими "полями".
Черногоренко уточнила, що військовозобов'язаним потрібно буде зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через е-кабінет.
"Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", – резюмувала заступниця міністра оборони.
- 11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.
- Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.
- 24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.
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