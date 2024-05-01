Минобороны: Е-кабинет военнообязанного заработает 18 мая

Приложение будет доступно для загрузки в App Store и Google Play Market

Екатерина Черногоренко (Фото: Facebook)

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 апреля. Об этом в эфире Радио Свобода заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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"18 мая министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного. Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", – рассказала она.

Для того чтобы обновить военно-учетные данные, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизоваться и заполнить анкету с пустыми "полями".

Черногоренко уточнила, что военнообязанным нужно будет зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через е-кабинет.

"Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", – резюмировала заместитель министра обороны.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации.

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