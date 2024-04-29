Спикер ТЦК: Пока не заработал е-кабинет, мужчины за границей не смогут обновить данные

Роман Истомин заявил, что до июня обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине

Фото: Генштаб ВСУ

Пока не заработает электронный кабинет военнообязанного, обновить военно-учетные данные можно только людям, физически присутствующим в Украине. Об этом в интервью Телеграфу заявил представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин.

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Отвечая на вопрос, как обновить данные находящимся за рубежом украинцам, Истомин сказал, что для тех, кто находится за пределами государства, будет возможность обновить военно-учетные данные в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет, который планируют запустить в июне.

"Но по состоянию на данный момент этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине", – признал представитель ТЦК.

Он добавил, что "человек, проживающий за границей, остается гражданином Украины, и у него есть определенные обязательства перед своим государством, в частности, защищать его от российских оккупантов".

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что украинские военкоматы за границей работать не будут, а вручение повесток мужчинам за рубежом "выглядит нереальным".

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации.

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