Речник ТЦК: Поки не запрацював е-кабінет, чоловіки за кордоном не зможуть оновити дані

Роман Істомін заявив, що до червня оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ

Поки не запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного, оновити військово-облікові дані можна тільки людям, які фізично присутні в Україні. Про це в інтерв'ю Телеграфу заявив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання, як оновити дані українцям, які перебувають за кордоном, Істомін сказав, що для тих, хто перебуває за межами держави, буде можливість оновити військово-облікові дані в консульських установах, а також через електронний кабінет, який планують запустити в червні.

"Але станом на тепер цього нема, тож оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні", – визнав речник ТЦК.

Він додав, що "чоловік, який проживає за кордоном, залишається громадянином України, і він має певні зобов’язання перед своєю державою, зокрема, захищати її від російських окупантів".

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що українські військкомати за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном "виглядає нереальним".

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.

Читайте також: Повернення чоловіків з-за кордону. Польща чекає на ініціативу від України