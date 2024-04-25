"Виглядає нереальним". Речник Міноборони прокоментував можливість вручення повісток за кордоном

Дмитро Лазуткін заявив, що ТЦК та СП не можуть працювати за межами України

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook)

Українські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном "виглядає нереальним". Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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На запитання щодо того, чи можливе вручення повісток українцям за кордоном, речник Міноборони заявив, що ТЦК та СП за межами України не можуть здійснювати свої повноваження.

"Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Якщо заходити в якусь фантазійну лігу, то це виглядає доволі нереально як мінімум", – наголосив Лазуткін, коментуючи можливість вручення повісток українцям за кордоном.

За словами речника Міноборони, з 18 травня, коли закон про мобілізацію набуде чинності, у військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої облікові дані. В Україні це можна буде зробити трьома способами: через електронний кабінет, звернувшись у ТЦК та СП або ЦНАП. Для тих, хто за кордоном, оновити дані можна в консульських установах або через електронний кабінет.

Також Лазуткін розповів, що електронний кабінет знаходиться на етапі розробки. Планується, що він запрацює у червні.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.

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