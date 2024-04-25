Минобороны прокомментировало возможность вручения повесток за границей
Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки за границей работать не будут, а вручение повесток мужчинам за границей "выглядит нереальным". Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
На вопрос о том, возможно ли вручение повесток украинцам за границей, представитель Минобороны заявил, что ТЦК и СП за пределами Украины не могут осуществлять свои полномочия.
"Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Если заходить в какую-либо фантазийную лигу, то это выглядит довольно нереально как минимум", — подчеркнул Лазуткин, комментируя возможность вручения повесток украинцам за рубежом.
По словам спикера Минобороны, с 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. В Украине это можно будет сделать тремя способами – через электронный кабинет, обратившись в ТЦК и СП или ЦНАП. Для тех, кто за границей, обновить данные можно в консульских учреждениях или через электронный кабинет.
Также Лазуткин рассказал, что электронный кабинет находится на этапе разработки. Планируется, что он заработает в июне.
- 11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.
- Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль над уклонистами и поможет военному руководству.
- 24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации.
Читайте также: Минобороны: Оцифрованы данные о потенциальных призывниках во всех 24 областях и Киеве