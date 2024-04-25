Минобороны прокомментировало возможность вручения повесток за границей

Дмитрий Лазуткин заявил, что ТЦК и СП не могут работать за пределами Украины

Дмитрий Лазуткин (Фото: Facebook)

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки за границей работать не будут, а вручение повесток мужчинам за границей "выглядит нереальным". Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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На вопрос о том, возможно ли вручение повесток украинцам за границей, представитель Минобороны заявил, что ТЦК и СП за пределами Украины не могут осуществлять свои полномочия.

"Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Если заходить в какую-либо фантазийную лигу, то это выглядит довольно нереально как минимум", — подчеркнул Лазуткин, комментируя возможность вручения повесток украинцам за рубежом.

По словам спикера Минобороны, с 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. В Украине это можно будет сделать тремя способами – через электронный кабинет, обратившись в ТЦК и СП или ЦНАП. Для тех, кто за границей, обновить данные можно в консульских учреждениях или через электронный кабинет.

Также Лазуткин рассказал, что электронный кабинет находится на этапе разработки. Планируется, что он заработает в июне.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль над уклонистами и поможет военному руководству.

24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации.

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