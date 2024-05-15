Оновлення даних військовозобов’язаних. Уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем
Закон про мобілізацію передбачає, що частина відповідальності за оновлення даних військовозобов'язаних ляже на Центри надання адміністративних послуг. Однак уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.
"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", – заявив представник місцевої влади.
У Львівській обласній державній адміністрації на запит LIGA.net відповіли, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. І, звісно, ще не відбулось ніяких навчань працівників.
В ОДA сподіваються на прийняття потрібних нормативно-правових документів до 17 травня. І до того ж часу очікують надання доступу до системи та проведення навчання для адміністраторів.
Депутатка комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз (фракція Європейська солідарність) заявила LIGA.net, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.
"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", – наголосила Фріз.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.
- Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.
- Згідно з новим законом, усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів.
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