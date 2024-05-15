Оновлення даних військовозобов’язаних. Уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем

Оновити військово-облікові дані українці зможуть в ТЦК та СП, а також через електронний кабінет, який планують запустити 18 травня

ЦНАП (Фото: Дія)

Закон про мобілізацію передбачає, що частина відповідальності за оновлення даних військовозобов'язаних ляже на Центри надання адміністративних послуг. Однак уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник в одній із місцевих адміністрацій Харківської області.

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"Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі", – заявив представник місцевої влади.

У Львівській обласній державній адміністрації на запит LIGA.net відповіли, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. І, звісно, ще не відбулось ніяких навчань працівників.

В ОДA сподіваються на прийняття потрібних нормативно-правових документів до 17 травня. І до того ж часу очікують надання доступу до системи та проведення навчання для адміністраторів.

Депутатка комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз (фракція Європейська солідарність) заявила LIGA.net, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд.

"Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет", – наголосила Фріз.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Міноборони опублікувало перелік основних змін до закону, які стосуються як військових, так і цивільних.

Згідно з новим законом, усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів.

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