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Обращения в Генпрокуратуру по делам о коррупции депутатов заканчиваются "сливами" – Сытник

16.12.2020, 11:40
Обращения в Генпрокуратуру по делам о коррупции депутатов заканчиваются
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)

Обращения в Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой для проверки информации о коррупционных действиях нардепов "заканчиваются сливами". Об этом в интервью ZN.ua заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник

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По его словам, детективам НАБУ для того, чтобы проверить информацию и получить необходимые доказательства, необходимо в любом случае обращаться в ОГП.

"Как показала наша практика, подобные мероприятия заканчиваются "сливами" или на самом старте, или впоследствии. К примеру, в процессе работы по делу нардепа Юрченко мы понимали, что могли зайти намного глубже и разобраться детально, куда и кому несут "плюшки", – отмечает Сытник.

Он считает, что на каждом этапе дела депутата от Слуги народа Александра Юрченко ("регистрация законопроекта—комитет—зал") была "своя такса", и детективам НАБУ не удалось существенно расширить круг подозреваемых. Причиной этому, говорит Сытник, стал "слив" оперативной информации. 

"Буквально через пару дней после разговора Юрченко с нашим детективом (работавшим под прикрытием), который мы записали, произошел слив оперативной информации и Юрченко перестал выходить на связь", – добавил он.

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Станислав Стороженко
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