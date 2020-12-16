Обращения в Генпрокуратуру по делам о коррупции депутатов заканчиваются "сливами" – Сытник

Обращения в Офис генпрокурора Ирины Венедиктовой для проверки информации о коррупционных действиях нардепов "заканчиваются сливами". Об этом в интервью ZN.ua заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

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По его словам, детективам НАБУ для того, чтобы проверить информацию и получить необходимые доказательства, необходимо в любом случае обращаться в ОГП.

"Как показала наша практика, подобные мероприятия заканчиваются "сливами" или на самом старте, или впоследствии. К примеру, в процессе работы по делу нардепа Юрченко мы понимали, что могли зайти намного глубже и разобраться детально, куда и кому несут "плюшки", – отмечает Сытник.

Он считает, что на каждом этапе дела депутата от Слуги народа Александра Юрченко ("регистрация законопроекта—комитет—зал") была "своя такса", и детективам НАБУ не удалось существенно расширить круг подозреваемых. Причиной этому, говорит Сытник, стал "слив" оперативной информации.

"Буквально через пару дней после разговора Юрченко с нашим детективом (работавшим под прикрытием), который мы записали, произошел слив оперативной информации и Юрченко перестал выходить на связь", – добавил он.

12 декабря Сытник заявил, что подозреваемому НАБУ заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что Венедиктова сменила всех прокуроров в деле.

У Венедиктовой расценили упреки НАБУ как "умышленную попытку дискредитации", а сами доводы бюро назвали "манипулятивными и безосновательными".

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Станислав Стороженко

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