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ОБСЕ внезапно заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. Ее глава приехал в Бородянку

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 11:30
ОБСЕ внезапно заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. Ее глава приехал в Бородянку - Фото
Буяр Османи (фото - его Twitter)

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намекнула, что на Донбассе могут быть автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, однако это не их наблюдатели. Об этом сообщили в Twitter организации.

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Там отметили, что ОБСЕ на востоке Украины больше нет.

"Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Также сегодня в Киев прибыл председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

Он заверил, что "с нетерпением ждет продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах".

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Євген Пилипенко
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