ОБСЕ внезапно заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе. Ее глава приехал в Бородянку

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намекнула, что на Донбассе могут быть автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, однако это не их наблюдатели. Об этом сообщили в Twitter организации.

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Там отметили, что ОБСЕ на востоке Украины больше нет.

"Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", – говорится в заявлении.

Также сегодня в Киев прибыл председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

Он заверил, что "с нетерпением ждет продуктивных встреч с украинскими лидерами для обсуждения путей укрепления безопасности и стабильности в регионе и оказания помощи людям на местах".

В марте 2022 года Офис президента просил ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами – "хватит слов!"

Еще в апреле МИД призвал исключить Россию из ОБСЕ: "Если такого механизма нет – надо создать".

В конце осени 2022 года к тому же, что и глава МИД, призвал и президент Владимир Зеленский, подвергнув жесткой критике деятельность ПА ОБСЕ.

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Євген Пилипенко

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