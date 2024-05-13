Обстреливали Украину ракетами: разведка идентифицировала россиян и их командование

ГУР идентифицировало офицеров и летчиков ВС РФ, обстреливавших Украину из бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и Ту22М3

Ту22М3 (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Украинские разведчики идентифицировали российских окупантов, причастных к нанесению ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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Речь идет об личном составе управления и командования подразделений 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ.

В состав 22-й ВБАД входят:

→ 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк – в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

→ 52-1 тяжелый бомбардировочный авиационный полк – в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Разведчики подчеркнули, что установили личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту -95МС/Ту-160).

Идентифицировано 29 российских военных преступников. Полный список кафиров можно посмотреть здесь.

Последний массированный ракетный обстрел со стороны РФ произошел 8 мая. Тогда Россия запустила по Украине 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 (и еще десять других), из них 33 были сбиты.

8 мая газета Defense Express сообщила, что Россия начала производить и применять в Украине модернизированную версию ракет Х-101 с двойной боевой частью.

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