Россияне производят ежемесячно около 40 баллистических ракет "Искандер" – источник

Комплекс "Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

Россия ежемесячно способна производить в среднем 40 баллистических ракет "Искандер". Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

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По его словам, согласно последним данным, у России есть в запасе около 195 ракет такого типа.

Также собеседник рассказал, что по состоянию на май Россия развернула 52 пусковые установки ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. По сравнению с февралем их количество увеличилось на четыре единицы.

СПРАВКА "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной). "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной).

25 апреля российская армия атаковала город Смела Черкасской области ракетой "Искандер-К". Была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое железнодорожное сообщение.

29 апреля оккупанты ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. В результате атаки погибли шесть человек.

Вечером 30 апреля российские войска атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М": погибли три человека, еще трое получили ранения.

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