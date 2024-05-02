Зеленский: За апрель Россия применила почти 300 "шахедов", 300 ракет и более 3200 УАБов

Президент заявил, что этот террор можно остановить только силой

Последствия обстрела (Фото: ГСЧС Одесской области)

В апреле россияне применили против Украины более 300 ракет разных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, каждый день и каждую ночь от российского террора страдают украинские города и общины от Сумской до Одесской области, а также Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области, Николаев и Херсон.

"Тысячи жизней наших людей были спасены благодаря помощи лидеров и стран, которые уже поддержали наш воздушный щит и уже действенно давят санкциями против российской военной машины. Но многие жизни, к сожалению, унесены этими ударами. И только силой можно остановить этот террор", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что речь идет о силе народа, силе единства мира, силе давления на агрессора, силе систем противовоздушной обороны и силе воинов, удерживающих линию фронта.

Вечером 1 мая Россия ударила баллистикой по Одессе. В результате обстрела 14 человек пострадали, была разрушена гражданская инфраструктура.

Позже стало известно, что россияне попали ракетой в сортировочное депо и отделение Нової пошти в Одессе.

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