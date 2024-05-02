Ракетная атака на Одессу 1 мая. Новая пошта показала последствия удара – фото

Общий вес уничтоженных в результате российского ракетного удара посылок и грузов – более 15 тонн

Фото: Пресс-служба Новой пошты

В результате российской ракетной атаки на Одессу вечером 1 мая были уничтожены депо и грузовое отделение Новой пошты. Пресс-служба компании поделилась с LIGA.net последствиями.

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"В результате ночного удара по депо и отделению Новой пошты в Одессе было уничтожено 904 отправления стоимостью 3 млн грн. Эту стоимость Новая пошта полностью компенсирует клиентам, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, которые привели к их уничтожению", – говорится в сообщении.

Общий вес уничтоженных посылок и грузов – более 15 тонн, добавили в пресс-службе.

Около 21:59 1 мая в Одессе прогремели два взрыва. Глава ОВА Олег Кипер заявил, что Россия ударила по городу баллистическими ракетами.

Кипер сообщал, что на месте попадания возник большой пожар, впоследствии Новая пошта подтвердила, что удар пришелся по сортировочному депо и отделению компании. В результате этой атаки ранения получили 14 человек.

Фото: Пресс-служба Новой пошты

Поздно вечером 30 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погибли три человека, еще трое получили ранения.

Спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что российские войска ночью атаковали густонаселенные районы Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

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