Ракетна атака на Одесу 1 травня. Нова пошта показала наслідки влучання – фото

Фото: Пресслужба Нової пошти

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу ввечері 1 травня було знищено депо та вантажне відділення Нової пошти. Пресслужба компанії поділилася з LIGA.net наслідками.

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"Внаслідок нічного удару по депо та відділенню Нової пошти в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн. Цю вартість Нова пошта повністю компенсує клієнтам, попри форс-мажорні обставини, які призвели до їх знищення", – йдеться у повідомленні.

Загальна вага знищених посилок та вантажів — понад 15 тонн, додали у пресслужбі.

Близько 21:59 1 травня в Одесі пролунали два вибухи. Голова ОВА Олег Кіпер заявив, що Росія вдарила по місту балістичними ракетами.

Кіпер повідомляв, що на місці влучання виникла велика пожежа, згодом Нова пошта підтвердила, що удар прийшовся по сортувальному депо та відділенню компанії. Внаслідок цієї атаки поранення дістали 14 осіб.

Фото: Пресслужба Нової пошти

Пізно ввечері 30 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі: загинуло троє людей, ще троє зазнали поранень.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що російські війська вночі атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

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