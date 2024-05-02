Зеленський: За квітень Росія застосувала майже 300 "шахедів", 300 ракет та понад 3200 КАБів

Президент заявив, що цей терор можна зупинити тільки силою

Наслідки обстрілу (Фото: ДСНС Одеської області)

У квітні росіяни застосували проти України понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, щодня й щоночі від російського терору страждають українські міста і громади від Сумщини до Одещини, а також Дніпропетровська, Харківська та Донецька області, Миколаїв та Херсон.

"Тисячі життів наших людей були врятовані завдяки допомозі лідерів та країн, які вже підтримали наш повітряний щит і які вже дієво тиснуть санкціями проти російської воєнної машини. Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор", – наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що йдеться про силу народу, силу єдності світу, силу тиску на агресора, силу систем протиповітряної оборони та силу воїнів, які утримують лінію фронту.

Увечері 1 травня Росія вдарила балістикою по Одесі. Внаслідок обстрілу 14 людей постраждали, була зруйнована цивільна інфраструктура.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою у сортувальне депо та відділення Нової пошти в Одесі.

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