Росіяни виготовляють щомісяця близько 40 балістичних ракет "Іскандер" – джерело

Комплекс "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

Росія щомісяця здатна виробляти в середньому 40 балістичних ракет "Іскандер". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Силах безпеки й оборони.

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За його словами, згідно з останніми даними, Росія має в запасі близько 195 ракет такого типу.

Також співрозмовник розповів, що станом на травень Росія розгорнула 52 пускові установки ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Порівнюючи з лютим, їхня кількість збільшилась на чотири одиниці.

ДОВІДКА "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної). "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

25 квітня російська армія атакувала місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення.

29 квітня окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Внаслідок атаки загинули шість людей.

Ввечері 30 квітня російські війська атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М": загинули троє осіб, ще троє зазнали поранень.

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