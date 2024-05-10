Росіяни виготовляють щомісяця близько 40 балістичних ракет "Іскандер" – джерело
Росія щомісяця здатна виробляти в середньому 40 балістичних ракет "Іскандер". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Силах безпеки й оборони.
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За його словами, згідно з останніми даними, Росія має в запасі близько 195 ракет такого типу.
Також співрозмовник розповів, що станом на травень Росія розгорнула 52 пускові установки ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Порівнюючи з лютим, їхня кількість збільшилась на чотири одиниці.
ДОВІДКА"Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).
- 25 квітня російська армія атакувала місто Сміла Черкаської області ракетою "Іскандер-К". Було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення.
- 29 квітня окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Внаслідок атаки загинули шість людей.
- Ввечері 30 квітня російські війська атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М": загинули троє осіб, ще троє зазнали поранень.
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