Попередньо "Іскандер": Повітряні сили розповіли про ранкову атаку на Черкаську область

Зранку 25 квітня, близько 06:30, у місті Сміла Черкаської області чули вибухи, повідомляла LIGA.net

Ілля Євлаш (Фото: скриншот із відео)

Вранці 25 квітня російська армія атакувала Черкаську область ракетою "Іскандер-К": пошкоджено залізничне сполучення. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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За словами речника, під ранок росіяни випустили одну ракету, попередньо "Іскандер-К", по місту Сміла в Черкаській області.

"Там було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення. Крім того, внаслідок удару пошкоджені адміністративні будівлі, автівки та цивільне майно", — деталізував він.

Зранку 25 квітня, близько 06:30, у місті Сміла Черкаської області чули вибухи, повідомляла LIGA.net.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що внаслідок удару було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, шестеро людей постраждали.

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